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القيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

كل الوطنآخر تحديث : السبت 20 يوليو 2019 - 11:49 مساءً
القيادة تهنئ رئيس الجزائر المؤقت بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019م.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من النجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالقادر بن صالح، بمناسبة فوز منتخب بلاده لكرة القدم ببطولة الأمم الإفريقية 2019 م.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لفخامته وللشعب الجزائري الشقيق.

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2019-07-20 2019-07-20
عربي ودولي
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