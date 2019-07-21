صحيفة “تلجراف”: الحكومة البريطانية تخطط لفرض عقوبات على إيران

لندن – وكاالات :ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، أن لندن تدرس فرض عقوبات اقتصادية على طهران، ومنها تجميد إصول إيرانية في بريطانيا. من جهة أخرى تجاهلت طهران الدعوات التي وجّهها الأوروبيون لمطالبتها بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني احتجزتها في مضيق هرمز، في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها “خطيرة” واستدعت على خلفيتها القائم بالأعمال الإيراني ونصحت على أثرها سُفنها بتجنب المضيق، وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنّ لندن ترغب في “خفض” التوتر مع ايران، إثر اجتماع أزمة حكومي خصّص لبحث احتجاز طهران للناقلة. وكتب هانت على تويتر أن الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” تم احتجازها “في انتهاك واضح للقانون الدولي”، وصرح للصحافيين “إنه أمر مرفوض تماما، هذا يثير تساؤلات جدية حول أمن السفن البريطانية والنقل الدولي في مضيق هرمز”.

وأوضح هانت أن الحكومة ستبلغ النواب البريطانيين الاثنين بـ”إجراءات إضافية” تعتزم بريطانيا اتخاذها، وقال “أولويتنا تبقى إيجاد سبيل لاحتواء الوضع، لهذا السبب اتصلت بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة “ستينا إيمبيرو” الجمعة إثر خرقها “القواعد البحرية الدولية” في المضيق الذي تمرّ من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحراً في العالم. واحتجزت إيران الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس في خطوة بررتها السلطات الإيرانية بالقول إنّ السفينة لم تستجب لنداءات استغاثة وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد.

وأعلنت لندن من جهتها أن إيران احتجزت ناقلتين في الخليج، لكن الشركة المالكة لناقلة النفط الثانية “مصدر” التي ترفع علم ليبيريا، قالت إنه تم الإفراج عن السفينة بعدما دخلها مسلحون لبعض الوقت.

جاءت هذه الحادثة بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنّها كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية.

ودعت فرنسا وألمانيا، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل “تصعيداً إضافياً لوضع متوتر أصلاً”، وذلك بعدما نددت واشنطن بما اعتبرته “تصعيدا للعنف” من جانب طهران، وأعربت وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ إزاء احتجاز طهران لناقلة النفط، محذّرةً من أن “هذا التطوّر يُفاقم مخاطر حصول تصعيد جديد في ظل التوتر الشديد القائم”، وقال حلف شمال الأطلسي بدوره، إنّه “يدعم جميع الجهود الدبلوماسية من أجل ايجاد حل لهذا الوضع”.

وازداد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو، ولا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن إيران بالوقوف خلفها.