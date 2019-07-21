كل الوطن- رنيم المشهراوى : “داك” أطلقت حملةً خيرية بالتعاون مع جمعيةإنسان الخيرية في إطار تشجيعها على قيم التراحم والإخاء. وتهدف الحملة التي انطلقت بالفعل خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية إلى دعم

الأيتام عبر البلاد. وتتطلع “داك”، العلامة العالمية الرائدة في مجال منتجات التنظيف المنزلية من شركة هنكل، للتأثير إيجابًا على حياة الآلاف من الأيتام

الذين ترعاهم جمعية إنسان الخيرية. وكعلامةٍ عالمية تشتهر بدعمها للمحتاجين حول العالم، تسعى حملة “داك” لتحقيق مساهمة جوهريةٍ نحو المجتمع

لتمكين الأجيال القادمة. وقال أ . أحمد ناصر، نائب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط: “نعي في

داك المسؤولية الاجتماعية لشركتنا حيث تبرز هذه المبادرة رؤية داك في بناء مجتمعٍ أفضل للأجيال الجديدة وتتبنى قيم وفضائل الشهر الكريم، شهر الرحمة

والعطاء. كما أننا نساعد شريحةً واسعة من الأيتام من خلال دعمنا لجمعية إنسان الخيرية في تحقيق أحلامهم بما يضمن لهم حياةً ومستقبلًا أفضل”.

وتأسست جمعية إنسان الخيرية التي تُعنى برعاية الأطفال الأيتام وتتخذ من الرياض مقرًا لها عام 2000م، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. كما توفر الجمعية الخيرية حاليًا الرعاية ل 40.000 يتيم ويتيمة ورملة. وقال أ. صالح اليوسف، مدير عام

الجمعية “نسعى لتوفير كافة انواع الرعاية المادية والمعنوية للأيتام خلال جميع مراحل حياتهم كما توصينا مبادئ الإسلام السمحة. ونشعر بالامتنان لعلامة

“داك” على دعمها لجمعية إنسان من خلال هذه الحملة في إطار مساعيها الحميدة والتزامها تجاه المجتمع ونفتخر بالجمعية بالعديد من الشراكات مع

القطاع الخاص مما يساهم في دعم مسيرة الجمعية لتحقيق أهدافها ويبرز دور القطاع الخاص بالمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية “. نُبذة عن “داك”:

تعتبر “داك” أكثر علامات منتجات التنظيف والمطهرات موثوقيّةً واستخدامًا في المنازل حول العالم، وتصنع منتجاتها شركة هنكل العملاقة المنتج المعروف

عالميًا لمختلف المنتجات الكيماوية والسلع الاستهلاكية المدعمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية. وتعتبر “داك” رائدة السوق بلا منازع عبر

مختلف فئات منتجات العناية المنزلية مثل المطهرات ومنظفات الحمامات والمراحيض والبخاخات ومنظفات الزجاج. وتعد علامة “داك” الأكثر شعبيةً في كافة

دول منطقة الخليج منذ دخولها للسوق قبل أكثر من 25 عامًا لما تقدمه للعملاء من فعاليّة وكفاءة في التنظيف والتطهير العميق وعطور فواحة لمنازلهم. كما

يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الصفحة الرسمية لـ “داك” على فيسبوك: https://www.facebook.com/pg/DAChomecare/about/?ref=page_internal … نُبذة عن مؤسسة إنسان: الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام (إنسان) تُعنى بالأيتام وتتخذ من الرياض مقرًا لها. تأسست عام 2000 م.

وترعى 40.000 يتيم ويتيمة وأرملة ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض وتوفر لهم الرعاية التعليمية والمادية والصحية وغيرها بوسائل تحفظ كرامتهم وتسعى لتحويلهم من الرعوية الى التنموية.