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“Face App” يمتلك صور وأسماء 150 مليون شخص

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 21 يوليو 2019 - 2:02 مساءً
“Face App” يمتلك صور وأسماء 150 مليون شخص

كل الوطن – الرياض: بات تطبيق “فيس آب Face App” الذي حقق انتشار جنونيا خلال الأيام الأخيرة، يمتلك معلومات (صور وأسماء) عن أكثر من 150 مليون شخص.

وأظهر تقرير نشره موقع مجلة “فوربس” الأمريكية أن بيانات أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات “غوغل بلاي” حملوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر، كما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر تطبيقات “آي أو إس” الخاص بهواتف “آبل”، أن “فيس آب” صار التطبيق الأول في 121 دولة، عن تطبيق “آني” لتحليل البيانات.

وذكرت “فوربس” أن تطبيق “فيس آب” أصبح يمتلك معلومات عن أشكال وجوه وأسماء عشرات الملايين من المستخدمين، وبمقدوره استخدامها لأي غرض وفي أي وقت، وفقا لما تنص عليه شروط الاستخدام.

من جهة أخرى قال مؤسس التطبيق ياروسلاف جونشاروف إن الشركة لا تشارك أي بيانات للمستخدمين مع أي طرف ثالث ويمكن للمستخدمين طلب مسح بياناتهم من خوادم الشركة في أي وقت، وأضاف أن مسح البيانات يستغرق بعض الوقت إذ أن فريق الدعم الخاض يمر بمرحلة ضغط في الوقت الحالي مشيراً إلى أن هذه الطلبات لها الأولوية ونعمل على تطوير واجهة لتسهيل هذه العملية.

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2019-07-21 2019-07-21
تكنولوجيا
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