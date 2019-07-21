تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “هيئة الاتصالات” تغرّم ثلاث شركات بأكثر من 18 مليون ريال كل الوطن السعودية تتصدر العرب في أولمبياد الرياضيات العالمي كل الوطن استقبال جماهيري حافل لأبطال المنتخب الجزائري بعد عودته متوجا بالكأس الإفريقية كل الوطن “Face App” يمتلك صور وأسماء 150 مليون شخص كل الوطن بالأسماء..«خونة القشيبي» يذوقون كأس الغدر الحوثية ويتساقطون تباعاً في عمران كل الوطن الجزائر: استقبال أسطوري لـ”محاربي الصحراء”المنتخب خرج من المطار بحافلة مكشوفة متجهًا إلى قلب العاصمة كل الوطن “داك” أطلقت حملةً خيرية بالتعاون مع جمعيةإنسان الخيرية كل الوطن صحيفة “تلجراف”: الحكومة البريطانية تخطط لفرض عقوبات على إيران كل الوطن التحالف يوجه ضربة موجعه للحوثيين بتدمير 5 مواقع دفاع جوي ومخازن بالستية كل الوطن المسحل: استراتيجية دعم الأندية تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تهيئة كافة السبل لدعم الشباب والرياض
» » “هيئة الاتصالات” تغرّم ثلاث شركات بأكثر من 18 مليون ريال

“هيئة الاتصالات” تغرّم ثلاث شركات بأكثر من 18 مليون ريال

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 21 يوليو 2019 - 2:49 مساءً
“هيئة الاتصالات” تغرّم ثلاث شركات بأكثر من 18 مليون ريال

كل الوطن – الرياض: أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 18مليون ريال، بحق كل من شركة الاتصالات السعودية (STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ (8.6 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة، من ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، واستخدام تردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما ذكرت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وأضافت الهيئة أن اللجنة فرضت على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 مليون ريال)، لارتكابها عددًا من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة ومن ذلك تأسيس عددٍ من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، وعدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، حيث أصدرت الهيئة-مؤخرًا- غرامات مالية بحق عدد من مقدمي الخدمة تجاوزت 38 مليون ريال.

رابط مختصر
2019-07-21 2019-07-21
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن