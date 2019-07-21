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أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

كل الوطنآخر تحديث : الأحد 21 يوليو 2019 - 4:22 مساءً
أعمال شغب لجماهير الجزائر في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي في الساعات الأخيرة حالة من الفوضى بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير الجزائرية العائدة لبلادها عقب حضورها نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

وظهر فيديو بثته قناة “النهار” الجزائرية حالات من التزاحم والتدافع بين المشجعين وقوات أمن المطار.

وغادر 4 آلاف مشجع جزائري على متن 24 طائرة إلى الجزائر بعد نهاية البطولة القارية وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة: “كان بين الطائرات 9 طائرات عسكرية، و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، و4 رحلات لطيران طاسيلى الجزائري، متوجهة إلى مدن الجزائر وعنابة ووهران وقسنطينة”.

وأضافت المصادر: “اضطرت سلطات مطار القاهرة لاستدعاء قوات العمليات الخاصة، بعد اقتحام مشجعي طائرات وهران وعنابة كاونترات وزن الحقائب بصالة السفر، وقيامهم بأعمال شغب”.

وتابعت: “تسببت كثرة المشجعين وقيام بعضهم بالشغب، في تأخر إقلاع كل الرحلات ما بين ساعتين و5 ساعات”.

وحضر نحو 20 ألف مشجع جزائري إلى القاهرة قبل أيام لمؤازرة منتخب بلاهم في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019، خلال الفوز على السنغال 1-0.

المصدر: وكالات

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