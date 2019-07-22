خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان

كل الوطن – الرياض: وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- باستضافة (1000) حاج وحاجة من جمهورية السودان؛ لأداء فريضة الحج، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أنّ المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون (500) حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و(500) حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف قائلًا:” إنّ هذا التوجيه الكريم يعبر عما يكنُّه خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- من شعور الأخوّة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديرًا ووفاءً لما تقوم به القوات السودانية الشقيقة من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن الذي تسلطت على شرعيته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.