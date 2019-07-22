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اليمن تتطلع لدور محوري للصين لإنهاء الانقلاب وإعادة الإعمار

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 10:44 صباحًا
اليمن تتطلع لدور محوري للصين لإنهاء الانقلاب وإعادة الإعمار

عدن – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إن بلاده تعول كثيرًا على الدور المحوري للصين في إنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة والإسهام الفاعل في مرحلة إعادة الإعمار وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

وجدد معين خلال لقائه في مدينة الرياض السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ثقته في الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من الضغوط على إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن والمنطقة، ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية، وتهديداتها الخطيرة للملاحة الدولية.

من جهته أكد السفير الصيني أن بلاده تتابع باهتمام عمل الحكومة اليمنية وما أنجزته على الأرض في تحسين الخدمات بشكل ملموس وخاصة في عدن، ودعمها لكل ما تقوم به الحكومة من أجل تطبيع الأوضاع وتجاوز آثار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مجددًا دعم الصين لجميع الخطوات التي تقوم بها الحكومة لترسيخ وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، والتزامها الثابت بدعم الشرعية اليمنية وجهود السلام القائمة على المرجعيات الدولية المتوافق عليها.

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2019-07-22 2019-07-22
عربي ودوليهنا اليمن
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