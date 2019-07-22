تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أبو الفيط يرأس وفد الجامعة في اجتماع التعاون العربي الأفريقي في أثيوبيا كل الوطن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يستقبل سفير المملكة كل الوطن اليمن تتطلع لدور محوري للصين لإنهاء الانقلاب وإعادة الإعمار كل الوطن أمير القصيم يزور مهرجان العنب ويكرم الرعاة والمشاركين كل الوطن خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان كل الوطن الإمارات.. استخدام روث الإبل كوقود لإنتاج الإسمنت كل الوطن الجبير: تصرفات إيران مرفوضة كل الوطن الكويت: توجيهات أميرية لإنهاء ملف “البدون” كل الوطن السعودية.. السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة كل الوطن الكشف عن سبب عدم مصافحة محرز لرئيس الوزراء المصري (فيديو)
» » أبو الفيط يرأس وفد الجامعة في اجتماع التعاون العربي الأفريقي في أثيوبيا

أبو الفيط يرأس وفد الجامعة في اجتماع التعاون العربي الأفريقي في أثيوبيا

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 10:54 صباحًا
أبو الفيط يرأس وفد الجامعة في اجتماع التعاون العربي الأفريقي في أثيوبيا

القاهرة- واس: يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أديس أبابا على رأس وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة للمشاركة في الاجتماع العام للتعاون العربي الأفريقي الذي يعقد غدًا تحت الرئاسة المشتركة لأبي الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع – الذي يعد الثامن من نوعه بين الجانبين ويمثل أعلى آلية للتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ويعقد كل عام بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا – جملة من القضايا السياسية والأمنية والتنموية ذات الأولوية للمنظمتين، إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بدفع الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدًا لانعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة التي ستلتئم في الرياض خلال شهر نوفمبر المقبل

رابط مختصر
2019-07-22 2019-07-22
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1