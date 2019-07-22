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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 11:06 صباحًا
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

جدة – واس : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

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2019-07-22 2019-07-22
عربي ودولي
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