تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ قتل والدته في جدة

كل الوطن- و جدة- واس: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة قتل والدته بمحافظة جدة.

وجاء في البيان: “أقدم محمد بن أحمد صغير حكمي – سعودي الجنسية – على قتل والدته شفاء بنت عيسى بن أحمد عبدالعزيز وذلك بخنقها بحديدة وذبحها بسكين، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة الجريمة فقد تم الحُكم عليه بالقتل تعزيراً, وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الاثنين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.