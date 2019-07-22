خطفت الطحينة أنظار خبراء التجميل، بعد العديد من التجارب العملية التي أثبت فوائدها للبشرة، علاج البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، كونها تحوي المركبات الفعالة القادرة على تحقيق ذلك بالشكل الطبيعي.

فوائد الطحينة للبشرة

وبحسب ما قالته خبيرة العناية بالبشرة مها فتحي من القاهرة،” تعدت فوائد الطحينة أطباقها اللذيذة على الموائد المختلفة، لتتميز ضمن أهم الوصفات الطبيعية المساعدة على العناية بالبشرة لتحقيق الفوائد التالية:

تعالج الطحينة البقع الداكنة بالبشرة.

تنقي الطحينة البشرة على الدوام.

تنظف الطحينة البشرة من الشوائب والجلد الميت.

توحد الطحينة لون البشرة وتعالج اختلاف لون الجلد.

تضفي الطحينة النضارة والإشراق على ملامح البشرة بصفة مستمرة.

ترطب الطحينة البشرة وتحارب ظهورالتجاعيد المبكرة.

وصفات طبيعية من الطحينة لتفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة

أكد خبيرة العناية بالبشرة مها، أن الطحينة تحوي نسبة عالية من الألياف والمعادن القادرة على تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة بالشكل الطبيعي.

لذا اختارت أفضل الوصفات الطبيعية من الطحينة لتفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة، مع مراعاة تجربتها على اليدين قبل الاستخدام، للتأكد من عدم التحسس منها، على النحو التالي:

وصفة الطحينة الصافية

استفيدي من معجون الطحينة مع قليل من الماء الساخن، كوصفة طبيعية لعلاج البقع الداكنة، فما عليك عزيزتي سوى تمديدها على بشرتك، تركها لمدة 20 دقيقة، غسل البشرة بالماء الدافئ، تكرار الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوب فيها في فترة وجيزة.

وصفة الطحينة والكركم

اخلطي مقادير متساوية من” الطحينة، الكركم، الحليب”، امزجي الخليط كي يصبح متجانس، ضعي الوصفة على بشرتك لمدة 20 دقيقة، اغسليها بالماء الدافئ ثم البارد، كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، ما يساعد على تفتيح البشرة ونقائها على الدوام.

وصفة الطحينة وعشبة المر

امزجي مقادير متساوية من” الطحينة، عشبة المر، ماء الورد”، وزعي الوصفة على بشرتك بحركات دائرية، اتركي الوصفة حتى تجف لمدة 15 دقيقة وليس أكثر، اغسليها بالماء البارد، كرريها مرة في الأسبوع لتفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة بالشكل الفعال.

وصفة الطحينة والحليب

عززي جمال بشرتك عزيزتي بوصفة الطحينة والحليب مرة في الأسبوع للحصول على النضارة والإشراقة الدائمة، لذا قومي بخلط مقادير متساوية من” الطحينة، ماء الورد، زيت اللوز، النشا، عصير الليمون” ثم أضيفي الحليب إلى المكونات بالتدريج، ضعي الوصفة بعد تجانسها على البشرة، لمدة 20 دقيقة، اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم االبارد واستمتعي بإطلالة مشرقة.