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لندن تطالب طهران بالإفراج “الفوري” عن الناقلة “ستينا إيمبيرو”

ي تصريحات، جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية 22.07.2019

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 2:37 مساءً
لندن تطالب طهران بالإفراج “الفوري” عن الناقلة “ستينا إيمبيرو”

لندن/ وكالات:  طالبت الحكومة البريطانية، الإثنين، إيران بالإفراج “الفوري” عن ناقلة النفط المحتجزة لديها ” ستينا إيمبيرو”.

جاء ذلك في تصريحات لجيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي، حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقال: “على إيران الإفراج عن الناقلة البريطانية وطاقمها فورا”.

وتتزامن التصريحات مع ترؤس “ماي” لاجتماع أزمة بشأن الناقلة ” ستينا إيمبيرو”، ولبحث سبل الرد على إيران.

ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، بيانا حول موقف بلاده من إيران، في وقت لاحق اليوم، حسب المصدر ذاته.

وأمس، تعهد وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على “العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز، باعتبارها أولوية قصوى لدى الدول الأوروبية”.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز لـ”عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية”.

وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

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