رفع أذان المغرب من ناقلة بريطانية تحتجزها إيران

كل الوطن- وكالات: تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو يظهر رفع أذان المغرب من ناقلة نفط بريطانية احتجزتها إيران منذ الجمعة أثناء مرورها في مضيق هرمز.

ووفق المصادر، بينها موقع “روسيا اليوم”، أظهر مقطع الفيديو السفينة البريطانية المحتجزة، وصوت أذان المغرب يصدح منها.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت وكالة فارس الإيرانية، أول صورة يظهر فيها أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، وكانوا جالسين، في ما لم تظهر وجوههم بشكل واضح، وفق ما أعلنته الشركة البريطانية المشغلة للناقلة “ستينا أمبيرو”.

وبدأ التوتر بين بريطانيا وإيران عقب إعلان واشنطن، العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015.

وتصاعد، الجمعة الماضي، عندما قام الحرس الثوري باحتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، ردا على احتجاز لندن لناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق.

يأتي ذلك في وقت نشرت فيه السلطات الإيرانية، الاثنين، فيلما وثائقيا حول عملية “تفكيك خلية جواسيس دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويثبت تجنيد بعضِهم في الإمارات العربية المتحدة”.

وأشار الفيلم إلى أن ضباطا أمريكيين أجروا لقاءات مع عدد من الإيرانيين المتهمين بالتجسس في عدّة دولٍ، بينَها الإمارات وتايلاند وأفغانستان والنمسا. ويصوّر الفيلم المعنون بـ”صيد الجواسيس” تجنيد مواطن إيراني بعميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دبي.

وأعلنت السلطات الإيرانية ، في وقت سابق الاثنين، صدور أحكام قضائية يصل بعضها للإعدام، بحق شبكة جواسيس ( 17 شخصا) كانت تعمل لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية.

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