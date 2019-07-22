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” تيريزا ماي” ترأس الإثنين اجتماع أزمة بشأن السفينة المحتجزة لدى إيران

كل الوطن1آخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 2:48 مساءً
” تيريزا ماي” ترأس الإثنين اجتماع أزمة بشأن السفينة المحتجزة لدى إيران

لندن/ وكالات:  ترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط “ستينا أمبيرو” التي تحتجزها القوات الإيرانية منذ الجمعة الماضية، في مياه الخليج.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيسة الوزراء، حسبما نقل موقع “ستاندر” البريطانية، في وقت متأخر من مساء الأحد. وفق الاناضول

ومن المنتظر أن تحصل “ماي”، خلال اجتماع، على أحدث التطورات المتعلقة بناقلة النفط المحتجزة لدى إيران من وزراء حكومتها، كما ستبحث معهم سبل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وتشير تقارير إعلامية، أن الوزراء البريطانيين اقترحوا “تجميد أصول رموز النظام الإيراني” على خلفية واقعة احتجاز ناقلة النفط، حسب المصدر ذاته.

ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط ترفعان علمها في مضيق هرمز.

وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية، وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.

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2019-07-22
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