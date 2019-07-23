مركز الحوار الوطني يمدّد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة حواركم حتى سبتمبر المقبل

كل الوطن- واس: اعلن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن تمديد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة حواركم في موسمها الثاني حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن تعلن النتائج في الحفل الختامي الذي سيقام في 8 نوفمبر المقبل.

ويأتي إعلان التمديد عن المسابقة استجابة لرغبة العديد من المبدعين في صناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي بإتاحة الفرصة ومنحهم وقتا أطول للمشاركة بما يحقق الأهداف المرجوة والتي أهمها استثمار طاقات الشباب في الإعلام الجديد بأعمال تتناول مواضيع الحوار والتعايش والتلاحم الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ورصد المركز 10 جوائز لمسار الأفلام القصيرة يحصل الفائز الأول فيها على 70 ألف ريال والثاني40 ألف ريال، و20 ألفا للفائز الثالث، و 15 ألف ريال للفائز الرابع، و 10 آلاف ريال للفائز الخامس. فيما خصص للفائزين من السادس وحتى العاشر جوائز قيمة كل منها 5 آلاف ريال.

ورصد المركز 10 جوائز أخرى لمسار الصور الفوتوغرافية يحصل الفائز الأول فيها على 30 ألف ريال، فيما يحصل الثاني على 20 ألف ريال و 10 آلاف ريال للفائز الثالث، و5 آلاف ريال للفائز الرابع، و 3 آلاف ريال للفائز الخامس. فيما خصص للفائزين من السادس وحتى العاشر جوائز قيمة كل منها ألف ريال.

ووضع المركز عددا من الاشتراط، ففي مسار الأفلام القصيرة، اشترط ألا تتعدى مدة الفيلم ثلاث دقائق في مجالات درامية أو وثائقية أو موشن جرافيك أو كارتون، أما في مسار الصور الفوتوغرافية فيُشترط أن تُعبر الصور عن موضوعات الحوار.

وتشمل مواضيع المسابقة التلاحم الوطني (معززات الوحدة الوطنية ومناهضة التطرف)، وتعزيز الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 (تعزيز قيم الوسطية والتسامح، وإبراز صورة المملكة الحقيقية، وغرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني)، وكذلك الحوار الحضاري مع الثقافات المختلفة (الحوار الحضاري) والتعايش (نماذج وطنية).