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أمانة العاصمة المقدسة تُزيل مخيمات مُخالفة في عرفات

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 11:58 صباحًا
أمانة العاصمة المقدسة تُزيل مخيمات مُخالفة في عرفات

مكة المكرمة – واس: أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم, عددًا من المخيمات غير النظامية والمخالفة بعرفات, وذلك خلال جولاتها الميدانية اليومية لمتابعة تنفيذ المخيمات بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والجهات ذات العلاقة في جميع مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأوضح مدير الإدارة المهندس أحمد منشي أن الأمانة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث جهزت 28 مركزًا ميدانيًا للخدمات البلدية في عرفات ومنى ومزدلفة، ضمن خطتها لهذا العام، تعمل على مدار 24 ساعة لتهيئة مناطق المشاعر المقدسة، ورصد المخالفات وتطبيق الاشتراطات واللوائح البلدية، لافتًا الانتباه إلى أن الأمانة تتابع الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة الملاحظات التي قد تحدث بشكل فوري.

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2019-07-26 2019-07-26
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