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ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما (صورة)

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 5:15 مساءً
ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما (صورة)
TRUMP

كل الوطن – الرياض: فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عروسين بحضور حفل زفافهما الذي أقيم بنادي الغولف الذي يمتلكه بمدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي.

وكان العريس مونغيلي قد أرسل عدداً من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف ليفاجئ ترمب العروسين بالحضور.

وبحسب مقطع فيديو مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صيحات الحاضرين، وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترمب وبدأوا يرددون “USA، USA” بينما عانق ترمب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

الجدير بالذكر أن ترمب كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترمب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.

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2019-07-22 2019-07-22
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