زيت فيتامين E… فوائده كثيرة للشعر

جفاف الشعر، عدم نمو الشعر بالشكل المطلوب، شعر خفيف… مشكلات شائعة بين النشاء تؤثر سلباً على مظهر شعرهن وجمال إطلالتهن. وبغض النظر عن الأسباب التي تؤدي الى تلك المشكلات، من الضروري التفتيش عن حل سريع لتطويل الشعر وتعزيز كثافته وأيضاً تنعيمه وإعادة الحيوية إليه. وهذا الحل يكمن في استخدام زيت فيتامين E، بشكل دوري على شعرك، وهو كفيل بأن يمنحك شعراً طويلاً وكثيفاً وذات ملمس حريري

فوائد زيت فيتامين E للشعر

– يعمل على معالجة الشعر المتقصف والمتكسر، فيعيد إليه حيويته ومظهره الأنيق واللامع. – يحد من الشيب نظراً الى احتوائه على مضادات الأكسدة التي تجعل أنسجة الجسم صحية وقوية، وبالتالي يحد من الشيخوخة التي تسبب الشيب. – يساعد في تقوية الشعر وتعزيز كثافته، فالفيتامين E يعمل كمنشط لنمو الشعيرات الدموية. زيت فيتامين E

زيت فيتامين E لتطويل الشعر

امزجي كبسولتين من زيت فيتامين E مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالمزيج فروة رأسك جيداً، بأطراف أصابعك. اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الفاتر. هذه الخلطة فعالة جداً في تعزيز طول شعرك، فهي تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، الذي بدوره يعزز من نمو الشعر بسرعة، فتحصلين على شعر طويل حيوي وجذاب. تطويل الشعر

خلطة زيت فيتامين E لتكثيف الشعر

إن كنت تعانين من الشعر الخفيف وتريدين تعزيز كثافة شعرك، يعد زيت الفيتامين E الحل المثالي لك، فهو يحفز نمو الشعر ويجعله كثيفاً جداً. يكفي أن تفرغي كبسولات عدة من الفيتامين E، وتطبقيها على فروة رأسك، مع الحرص على تدليكها لدقائق عدة. اتركي الزيت على فروة رأسك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة المعتادة. تكثيف الشعر

زيت فيتامين E لتنعيم الشعر

امزجي ثلاث كبسولات من زيت فيتامين E وربع كوب من زيت السمسم، من ثم طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك واتركيه مدة ساعة. بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

تمتلك هذه الخلطة قدرة كبيرة على تنعيم الشعر وجعله ذا ملمس حريري جذاب، فهي تتغلغل في الشعر وفروة الرأس فتمنح الشعر الترطيب العميق، وتعطيه مظهراً صحياً لا تشوبه شائبة.

المصدر: سيّدتي