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أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء

كل الوطنآخر تحديث : الإثنين 22 يوليو 2019 - 11:37 مساءً
أمر ملكي: تعيين الشيخ عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء

كل الوطن – واس: صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:-

الرقم أ / 418

التاريخ 19 / 11 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، ورقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 48 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ، ورقم ( أ / 136 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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2019-07-22 2019-07-22
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