رحيل صابرين شيماء أجمل المذيعات العرب

“لله ما أعطى ولله ما أخذ، ماتت صابرين.. عظم الله أجركم” بهذه التدوينة أعلن والد الفنانة والاعلامية صابرين بورشيد وفاة ابنته بعد صراع قصير مع المرض، وأثر رحلة علاج امتدت من البحرين الى ألمانيا، وكان الاطباء اكدوا قبل 3 أشهر اصابة صابرين”34 سنة” بـــ 3 أورام في المخ.

الفنانة والإعلامية صابرين هي بحرينية الأب سعودية الام، سبق وفازت بلقب جميلة المذيعات العرب، قدمت الكثير من البرامج أشهرها “صيف البحرين 2009” واشتركت في أعمال تلفزيونية على غرار مسلسل “عشاق قبل الطلاق” الذي يعرض هذه الأيام على قناة MBC.

قبل ذلك كانت درست الإعلام والعلاقات العامة وطورت قدراتها ضمن دورات تدريب تحت رعاية التلفزيون البحريني.

ويتوقع أن يشهد دفنها في المنامة بعد عودة جثمانها حضور حشود واسعة من المعزين من البحرين والخليج .