التحالف: الميليشيات الحوثية تتعمد استهداف المواقع المدنية

كل الوطن – الرياض: ‏كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن تعامل ‎التحالف مع أهداف عسكرية مشروعة داخل ‎صنعاء ‎في عملية نوعية نفذها التحالف، مؤكداً على تدمير قواعد إطلاق الصواريخ ومخازن عسكرية تابعة للميليشيا. ‎

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن قوات التحالف أسقطت سبعة صواريخ بالستية قبل وصولها للمملكة، مؤكدا إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين.

وشدد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية، منوهاً إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر، وأشار المتحدث إلى أن “ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم”.

وقال المالكي: “ميليشيات الحوثي تتعمّد باختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية”، متهماً ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى.

وأردف المالكي قائلاً: “أن التحالف قام بواجبه لمنع ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تدعمها إيران من تهديد الملاحة الدولية”؛ وأضاف: “أن وقف تهديد الملاحة الدولية من جانب الحوثيين هو مسؤولية المجتمع الدولي”.

وبيّن العقيد المالكي على أن التحالف يركز على العمل الإنساني في اليمن، إلى جانب مواصلة العمليات الهادفة إلى القضاء على الانقلاب الحوثي في البلاد. وقال: “إن التحالف يحمي المواطنين اليمنيين، بناءً على طلب من الشرعية في اليمن، وأن عاصفة الحزم بدأت لحماية الشعب اليمني ووقف التمدد الإيراني”.

وأشار إلى أن التحالف يواصل تقديم المساعدات للشعب اليمني؛ وذلك رغم استمرار محاولات عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيا الحوثية، ذاكرًا أن الميليشيا الحوثية احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.

وأوضح متحدث التحالف أن الميليشيات الحوثية تقوم بانتهاكات إنسانية في اليمن ترتقي إلى جرائم الحرب، وأن التمدد الإيراني أضر بالشعب اليمني، وزاد معاناته بسبب دعم ميليشيات الحوثي، لافتًا إلى أنها تتعمد استهداف المواقع المدنية، حيث استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً.