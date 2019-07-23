مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن إدانته استمرار اعتداءات مليشيات الحوثي على المملكة

كل الوطن – واس: أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته الشديدة استمرار الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية عادّة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وجدّد المجلس في جلسته التي عُقدت اليوم وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبّر المجلس عن قلقه البالغ جرّاء التصعيد المتسارع الذي تشهده منطقة الخليج العربي إزاء احتجاز ناقلة نفط بريطانية مؤخرًا من قبل الحرس الثوري الإيراني، داعيًا الأطراف كافة إلى ضبط النفس، ومطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل تخفيف حدّة التوتر في هذه المنطقة الحيوية بما يكفل سلامة الملاحة وضمان المرور الآمن للسفن والناقلات التجارية العابرة لمضيق هرمز.