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الجبير يجتمع مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 10:09 صباحًا
الجبير يجتمع مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية

جدة – واس: اجتمع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل .

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بھا على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالير

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2019-07-23 2019-07-23
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