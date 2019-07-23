فوائد الموز على الريق لا تُضاهى

فوائد الموز معروفة منذ القدم، فهذه الفاكهة المغذية واللذيذة، قادرة على تحسين ضغط الدم ورفع مستوى الجهاز المناعي في الجسم وغيرها الكثير من الفوائد، خصوصًا إذا ما تمَّ تناولها صباحًا على الريق.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعكِ في الآتي على فوائد الموز على الريق:

فوائد الموز في حماية القلب فوائد الموز مهمّة لصحة القلب

الموز غني بالبوتاسيوم، حيث يحافظ على توازن الجسم من الأملاح، ويساعد في تنظيم ضغط الدم وبالتالي المحافظة على صحة القلب.

فوائد الموز في تقوية الجهاز المناعي

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الأمراض، كما يساعد في إنتاج الكولاجين.

فوائد الموز في تزويد الجسم بالحديد

إن كنتِ تعانين مشكلة فقر الدم أو الأنيميا، ننصحكِ بتناول موزة واحدة يوميًّا على الريق، لأنها ترفع من نسبة الحديد في الجسم.

فوائد الموز في الحميات فوائد الموز في التخسيس

على عكس الاعتقاد السائد، فإنّ الموز لا يسبب السمنة، لكن يجب تناوله بكمية معتدلة يوميًّا، حيث يمكن تناول من 2-3 ثمرات من الموز في اليوم، لأنه يحتوي على الألياف المهمّة التي تؤمّن الشعور بالشبع أثناء اتّباع حمية غذائية لإنقاص الوزن.

فوائد الموز في الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

نظرًا لاحتواء الموز على البوتاسيوم، فهو يساهم في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وكذلك يعمل على توازن الأملاح والسوائل في الجسم.

نصيحة: أدخلوا الموز ضمن نظامكم الغذائي، وقوموا بتناوله صيفًا وشتاءً، للحصول على فوائده الصحية الرائعة على الجسم.