“الصحفيين العرب” ينفي زيارة صحفيين سعوديين وبحرينيين وإماراتيين إلى إسرائيل

نفى الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم زيارة بعض الصحفيين التابعين للمنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد لإسرائيل.

وقال في بيان: “قام الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم 22 يوليو بمراجعة كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لاسرائيل حاليا وتم التأكد بصورة قاطعة بعدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل. خصوصا الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والاماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين.

وأضاف الاتحاد: قد يكون وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حاليا يعيشون في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون فيها.

وأكد الاتحاد في بيانه تمسك وإلتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الاساسي للاتحاد وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

عكاظ