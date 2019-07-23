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الرياض: القبض على خاطف حقيبة سيّدة ولصوص المليون

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 10:27 صباحًا
الرياض: القبض على خاطف حقيبة سيّدة ولصوص المليون

كل الوطن – الرياض: لم تمر ساعات قليلة على خطف حقيبة يد من سيدة أثناء سيرها في أحد شوارع حي الشفاء جنوبي الرياض، إلا وحسمت شرطة الرياض الواقعة التي سجلتها كاميرا فيديو ثابتة، وتم تداولها على نطاق واسع في مقطع لقي تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ أعلن المتحدث باسم شرطة الرياض القبض على اللص الذي كان يقود سيارة، وتسبب في سقوط السيدة وتعرضها لكدمات خلال اختطافه الحقيبة، مبيناً أن الشرطة تعرفت عليه واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

من ناحية أخرى، أوقفت شرطة الرياض 3 متهمين، من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، بعد توفر الدلائل بثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة لعدد من المستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات، وذلك عبر كسر الأقفال الخارجية، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمسروقات بمليون ريال. وأبان متحدث شرطة الرياض توقيف اللصوص الثلاثة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

عكاظ

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2019-07-23 2019-07-23
جرائم وحوادث
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