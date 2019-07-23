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“13” العبرية: اشتباه بحرق قاعدة عسكرية في الخليل بشكل متعمد من فلسطينيين

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 11:34 صباحًا
“13” العبرية: اشتباه بحرق قاعدة عسكرية في الخليل بشكل متعمد من فلسطينيين

ذكرت القناة 13 العبرية، مساء السبت، أن هناك اشتباهاً لدى أجهزة الأمن والجهات المختصة الإسرائيلية أن الحريق الذي شب في قاعدة عسكرية بالخليل كان متعمدًا من قبل فلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن المحققين من فرق الإطفاء الإسرائيلية توصلوا إلى استنتاجٍ أوليٍّ أنّ الحريق الذي شب في القاعدة منذ أسبوع ونصف كان متعمدًا، فيما تفترض قوات الاحتلال أنه تم بدوافع قومية.

وبدأ الحريق في العشب القريب من القاعدة، قبل أن ينتشر إلى داخلها ويطال معدات عسكرية وآلية مهمة وحساسة للغاية، إلى جانب احتراق مبانٍ ومعبد يهودي، ومعدات روبوتية متطورة.

وأشارت القناة إلى أن الحريق ألحق أضراراً بملايين الشواكل في القاعدة العسكرية، فيما رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال التعليق على القضية.

ترجمة خاصة بـ”القدس” دوت كوم

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