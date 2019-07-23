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اعتراض وإسقاط طائرات حوثية مسيّرة أُطلقت باتجاه عسير

كل الوطنآخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 1:11 مساءً
اعتراض وإسقاط طائرات حوثية مسيّرة أُطلقت باتجاه عسير

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم ، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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2019-07-23 2019-07-23
عربي ودوليهنا اليمن
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