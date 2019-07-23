تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أمير الحدود الشمالية : خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم كل الوطن إنجاز طبي وعلمي جديد لخدمة طب وجراحة العيون بالمملكة وبالعالم كل الوطن قوات التحالف تسقط طائرات (مسيّرة) أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه عسير كل الوطن وصول 455,582 حاجاً إلى المدينة المنورة كل الوطن اعتراض وإسقاط طائرات حوثية مسيّرة أُطلقت باتجاه عسير كل الوطن وزير الإعلام يستقبل السفير الروسي لدى المملكة كل الوطن “هواوي” تسرح موظفين في فرعها الأمريكي كل الوطن الفيفا يوقف الأمين العام السابق لاتحاد بوتسوانا عقب تحقيق في تلاعب بالنتائج كل الوطن مصر: نقل مصري وزنه 350 كلغ برافعة للمستشفى بعد تحطيم شرفة منزله كل الوطن “13” العبرية: اشتباه بحرق قاعدة عسكرية في الخليل بشكل متعمد من فلسطينيين
» » » أمير الحدود الشمالية : خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم

أمير الحدود الشمالية : خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم

خلال استقباله المواطنين في جلسته المسائية

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 1:46 مساءً
أمير الحدود الشمالية : خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم

عرعر – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر أمس الأثنين، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.

‏‎‏وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، مشيراً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله -.

وأكد سموه أهمية سياسة الباب المفتوح ودورها في عملية الرقابة والتطوير واكتشاف أماكن القصور والخلل ومن ثم العمل على إصلاحها وحلها، وهي وسيلة لتعزيز الشفافية وبناء المصداقية بين المسؤولين والمواطنين, داعيا سموه جميع المسؤولين في المنطقة لتبني سياسة الباب المفتوح واستقبال المواطنين والاستماع لملاحظاتهم وشكواهم والعمل على إنجازها وفقا للنظام .

وسأل سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -. عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

رابط مختصر
2019-07-23 2019-07-23
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن1