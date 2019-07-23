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أمير المدينة يتفقد مجمع صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

كل الوطن1آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 1:49 مساءً
أمير المدينة يتفقد مجمع صالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

المدينة المنورة – واس : تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة اليوم، مجمع صالات الحج وصالة طريق مكة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بحضور معالي وزير الحج الدكتور محمد بن صالح بنتن، ومعالي رئيس هيئة الطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي ، ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير عام لجنة الحج والعمرة بأمارة المنطقة الاستاذ سامي عيساوي.

وأكد سموه خلال الجولة التي شملت مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة التي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم، أن جميع الإمكانات البشرية والمادية التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة ضيوف الرحمن تأتي من منطلق واجبها ومكانتها الدينية وشرف خدمة قاصديها.

وحث سموه الجهات ذات العلاقة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ، بما يكفل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الأمير فيصل بن سلمان، أن تجربة مبادرة طريق مكة ، كانت إيجابية وجاري التوسع فيها تدريجياً، مبيناً أن قياس نجاح تجربة المبادرة يأتي برصد انطباعات حجاج الدول المستفيدة منها.

واطمأن سموه خلال جولته في صالة طريق مكة ، على جميع الاستعدادات والتجهيزات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين جواً ، مستمعاً إلى شرحٍ عن الخدمات التي توفرها الصالة للحجاج تسهيلاً وتيسيراً لأداء فريضتهم , وإنهاء إجراءات دخولهم من محطة المنشأ.

وقام سموه باستقبال فوج من ضيوف الرحمن من إندونيسيا ، مرحباً بقدومهم, متمنياً لهم طيب الإقامة في أرض الحرمين الشريفين

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2019-07-23 2019-07-23
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