د. خيرية السقاف : ثمة أجنَّة للميلاد!!

كثيرًا ما راودني سؤال كلما اتخذت من الوقوف عن الكتابة قليلا من الوقت هل حقيقة أنني أتوقف عن الكتابة في الأيام التي أغيب فيها عن قرائي الأعزاء؟!..

والساعة لا تتوقف، والأيام ماضية، والحياة دائمة في الكون، والأرواح باقية في أوعيتها طالما لم تنطلق لفضاءاتها الخالدة..

بعث «عبدالإله» هذا السؤال للمثول خارج ذاتي حين أجدني إليكم لنواصل مسيرة الحديث معا، وإن كان حديثنا بصوت الحروف يحلق بأجنحة الكلمات، ويتطوف فينا ببوصلات المجازات، وإيحاءات المعاني، وكل منَّا في منأى عن الآخر!!..

«عبدالإله» شاب نابه نشط، دؤوب، كالمصباح في إدارة مكتب رئيس التحرير، هاتفني يستحث «لما هو آت» أن يأتي، أن تقف الكلمات في مكانها في الجانب الأيمن من الصفحة السادسة للجزيرة الصحيفة..

هذه الكلمات التي لم تبخل بالمطر..

عشرون عاما في «الجزيرة»، وتارات أقف على مشارف السكوت..

غير أن القلم شقي بالمحبرة، والمحبرة يمدها بحر لجيّ، وكل الذي تهدر به الموجات، ويموج به مدُّها، وجزْرها في صالح القراطيس ولكن؟!..