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من ارتفاع 100 متر.. انقطع الحبل فسقط على رأسه! (فيديو)

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 24 يوليو 2019 - 4:53 مساءً
من ارتفاع 100 متر.. انقطع الحبل فسقط على رأسه! (فيديو)

أنقذت وسادة الأمان الهوائية الضخمة متهورا بولنديا من موت محتم لدى انقطاع حبل الأمان أثناء قفزه من رافعة بارتفاع 100 متر.

وقع الحادث في حديقة مدينة غدينا في بولونيا عندما قرر أحد السكان البالغ من العمر 39 عاما أن يجرب نفسه في القفز بالحبال من قمة رافعة.

لكن الحبل انقطع في منتصف المسافة وهوى الرجل بسرعة كبيرة واصطدم بالوسادة الهوائية، التي أنقذت حياته فيما تلقى إصابات عديدة في عموده الفقري وبعض أعضائه الداخلية، حيث أسعف على الفور إلى المستشفى.

وتستجوب الشرطة الآن شهود العيان ومنظمي هذا العرض البهلواني، لمعرفة ملابسات الحادث، الذي كاد ينهي حياة رجل في لحظات.

ويعد القفز بالحبال نشاطا رياضيا ينطوي على القفز من ارتفاعات شاهقة، فيما يكون الشخص مربوطا بحبل مطاطي يمنعه من الاصطدام بالأرض أو الماء في الأسفل.

المصدر: لايف. رو

من ارتفاع 100 متر.. انقطع الحبل فسقط على رأسه! (فيديو)
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2019-07-24
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