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بيان شديد اللهجة من مصر ويذيعه التلفزيون المصري

كل الوطنآخر تحديث : الأربعاء 24 يوليو 2019 - 9:02 مساءً
بيان شديد اللهجة من مصر ويذيعه التلفزيون المصري

أعربت جُمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للتصعيد الذي تشهده مدينة القدس، من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مباني سكنية في ‘وادي الحمص’ جنوب المدينة، ورفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية.

كما نوه البيان ، إلى مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

اليوم السابع

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