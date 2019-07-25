نقل الرئيس التونسي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري

نقلت إذاعة موزاييك المحلية عن مصادر موثوقة أنّه تمّ نقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس على اثر توعّك صحي طارئ.

وكان رئيس الجمهورية قد أدخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين حادتين.

وتثير الحالة الصحية لرئيس الجمهورية جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة وأنّ ظهوره الإعلامي منذ تعرّضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسببتين آخرها لقاء جمعه بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي يوم الإثنين الماضي.

وظهر في مناسبة قبلها يوم 5 جويلية الجاري من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الإجتماعي قام خلال بالإمضاء على أمر دعوة الناخبين والتمديد في حالة الطوارئ.