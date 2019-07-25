التجمع الأول”: 440 زائرة لعيادات صحة المرأة والطفل

كل الوطن- عائشة الفيفى: كشفت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى عن استقبال 440 زائرة لعيادات صحة المرأة والطفل بمركز القصر مول التجاري، والتي افتتحت في أبريل الماضي برعاية معالي وزير الصحة د.توفيق الربيعة.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د.صالح بن عبدالله التميمي أن عيادات صحة المرأة والطفل تمثل نقلة نوعية تهدف للوصول إلى كل الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، وهي تفعيل المشاركة المجتمعية لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية.

وأضاف د.التميمي: هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية 2030, حيث تنفذ الصحة حاليًا عملية تحول مهمة في نظام الرعاية الصحية، وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول خلال الفترة القادمة على تنفيذ مجموعة من المبادرات بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

وأشار د.التميمي إلى أن العيادات توفر خدمات استشارات صحية للاطمئنان على صحة المرأة والطفل، وتساهم في الكشف المبكر على مشاكل الثدي إلى جانب القولون والعظام، حيث قامت العيادة بفحص 260 سيدة فوق سن الـ 40 ، وتقديم استشارة طبية لـ 70 سيدة بمختلف الأعمار، كما تم إجراء 98 فحص مخبري لصحة القولون، ومسح كثافة العظام لـ 160 سيدة، بالإضافة إلى فحص وتقديم استشارات لصحة 12 طفل، وتطعيم 15 طفل في نفس العيادة.

ونوه د. التميمي بأن خطة التجمع تكمن في رفع مستوى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى خلق جيل سليم صحيًا بإذن الله، ومن هنا تأتي أهمية هذه العيادات لتقديم الخدمة الطبية والتوعوية.

يذكر أن العيادات تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثالثة عصرًا وحتى العاشرة مساءً.