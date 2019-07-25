وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي بعد خسارة معركته ضد السرطان

كل الوطن- متابعات: ذكرت تقارير إعلامية، أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد فارق الحياة، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما بعد أن دخل في غيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: “كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما نعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم الفنانة دينا سمير غانم، ونجله أحمد الفيشاوي.

وكانت حالة فاروق الفيشاوي حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس الأربعاء، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه “نزلة برد” في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.