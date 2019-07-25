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“التحالف” ينفي استهداف الحوثيين لقاعدة جوية بعسير ويعلن إسقاط طائرة مسيرة

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 25 يوليو 2019 - 2:19 مساءً
“التحالف” ينفي استهداف الحوثيين لقاعدة جوية بعسير ويعلن إسقاط طائرة مسيرة

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة فجر الخميس أطلقتها جماعة الحوثي الارهابية باتجاه منطقة عسير غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي، تركي المالكي، إن “قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط”.

وأكد المالكي أنه لا صحة لما تبثه وسائل الإعلام التابعة للحوثيين من استهدافهم مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية، واصفا الأنباء بأنها “تعكس حالة من اليأس التي تعيشها الميليشيات”.

وأوضح المالكي أن استمرار محاولات الحوثيين استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، “يثبت إجرام هذه المليشيات الإرهابية وارتقاء أعمالهم إلى جرائم حرب، بحسب القانون الدولي الإنساني”.

وشدد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات والتصدي لها.

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