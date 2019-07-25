صور نادرة.. لينا تنعي جدها فاروق الفيشاوي برسالة مؤثرة

نعت لينا أحمد الفيشاوي جدها فاروق بكلمات مؤثرة جدا اشارت فيها إلى أنها ستشتاق إليه دوما وستفتقده في كل مناسباتها العظيمة المقبلة، واعتذرت لأنها لا تجد الكلمات اللائقة لوصف حزنها على الرحيل المبكر جدا لجدها، ولن تجدها ولو حصلت على دعم كل من حولها لأن الحزن أكبر من الكلمات.

لينا نشرت ألبوما من الصور النادرة لها مع جدها فاروق الفيشاوي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستقرام وعلقت عليه قائلة: سأشتاق إليك، ولكن سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح، وأتمنى أن يسعد قلبك في النعيم.

تابعت قائلة: لا أعرف ماذا أقول، ولو حصلت على دعم 100 شخص يجيدون انتقاء الكلمات فلن يكفي، للتعبير عن حزني، لقد توفيت مبكرا جدا ولن تحضر معي حفل تخرجي ولا عقد قراني ولا استمتاعي بأول كتاب، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه، لقد مت بطلا في بلدك فارقد في سلام.

يذكر أن لينا كانت صاحبة الأزمة الأكبر تأثيرا في مسيرة عائلة فاروق الفيشاوي بعدما تهرب والدها من إثبات نسبها وأنكر إبوتها، واضطرت والدتها هند الحناوي للجوء إلى القضاء وإثبات زواجها عرفيا من الفيشاوي الصغير وبنفس الوقت إثبات ابوته للطفلة، وبعدها صارت لينا الطفلة المفضلة لدي جدها فاروق الفيشاوي ولم تفارقه إلا للسفر خارج البلاد لاستكمال تعليمها.

المصدر: سيّدتي