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تونس.. رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يتولى رئاسة الجمهورية

كل الوطنآخر تحديث : الخميس 25 يوليو 2019 - 5:20 مساءً
تونس.. رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يتولى رئاسة الجمهورية

توجه رئيس مجلس النواب التونسي، محمد الناصر، اليوم الخميس، بكلمة إلى الشعب التونسي أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية في حالة الشغور الدائم.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى التمسك بتطبيق الدستور، كما حث الشعب التونسي على توحيد الصف والتضامن.

ونعى محمد الناصر الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، حيث تلقى العلاج ومكث فيه نحو أسبوع.

وقرر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.

كما أصدر قرارا بإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات حتى إشعار آخر.

المصدر: وكالات

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