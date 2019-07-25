رحيل فاروق الفيشاوي يؤلم فناني لبنان.. وهكذا نعوه

احتل اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي رحل فجر اليوم عن عمر 67 عاماً بعد صراع مع المرض، التراند على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث نعاه اللبنانيون، معربين عن أسفهم لرحيل الفنان وهو لا يزال في عز عطائه.

وتناقلوا تصريحات له، من مهرجان الاسكندرية العام الماضي، حين أعلن خبر إصابته بالسرطان، وقال إنّه سينتصر عليه، وسيكون حاضراً في الدورة المقبلة ليسلّم زميلاً آخر درعاً تكريمياً، كما قال إنّه سيتعامل مع المرض كما يتعامل مع الصداع.

وقد أعرب عدد من الفنانين عن ألمهم لرحيل الفنان، من بينهم إليسا وهيفاء وهبي ونيكول سابا ووائل جسار ونانسي عجرم.

فقد كتبت إليسا “فاروق الفيشاوي من أهم رموز السينما والفن. وح يبقى لأجيال طويلة بذاكرة العرب واحد من ألمع النجوم اللي ما بيروحو من البال. الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة”.

وكتبت نيكول سابا “البقاء لله..ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة..حاجة تحزّن بجدّ.”.

أما هيفاء وهبي فكتبت “البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي انت اجمل انسان لكل الناس الي اتعاملوا معك الله يرحمه ويصبر اهله وكل الناس اللي بتحبه”.

وكتبت نانسي عجرم “وداعًا الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي.. ستبقى دائمًا في قلوبنا”.

ونعاه الفنان وائل جسار ” إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله النجم العربي الكبير فاروق الفيشاوي الذي كان رمزا من رموز السينما المصرية.”

أما الإعلامي زاهي وهبي فكتب |موحِشٌ صباحٌ يحمل خبر #فاروق_الفيشاوي الباقي في الذاكرة الجماعية نجماً ذهبياً وممثلاً من قماشة نادرة، وفي ذاكرتي الشخصية ضيف حوارات أخّاذة وإجابات صريحة ومواقف تصنع الحدث وتشعل نار السجال.

كلما مضى واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال..في كوكب يزداد وِحشة ووحشية.”.

المصدر: سيدتي