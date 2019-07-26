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القيادة تعزي الرئيس المؤقت لتونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 11:05 صباحًا
القيادة تعزي الرئيس المؤقت لتونس في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس محمد الناصر الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.

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2019-07-26 2019-07-26
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