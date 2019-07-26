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إسقاط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المملكة

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 11:10 صباحًا
إسقاط طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية لاستهداف المملكة

كل الوطن – واس: صرّح المتحدّث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء الخميس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف المملكة.

وجدّد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها -بفضل الله ثم يقظة أبطال قوات التحالف-، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.

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2019-07-26
عربي ودوليهنا اليمن
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