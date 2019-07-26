زيدان يجدد اهتمامه بصلاح

أفاد موقع “le10sport”، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه بالمصري محمد صلاح، بعد إصابة جناح الفريق الملكي ماركو أسينسيو، واحتمال رحيل غاريث بيل هذا الصيف.

وذكر الموقع الفرنسي، أن صلاح وزميله في نادي ليفربول، الدولي السنغالي، ساديو ماني، دائما ما ارتبطا بالانضمام للريال خلال فترة الانتقالات، ولكن بعد إصابة أسينسيو، واقتراب بيل من الرحيل، تزايدت التكهنات حول اهتمام النادي الملكي بثنائي هجوم ليفربول.