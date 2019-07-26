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بعد توقّف قلبها … الإعلامية الكويتية فجر السعيد تكشف عن حالتها الصحية

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 12:26 مساءً
بعد توقّف قلبها … الإعلامية الكويتية فجر السعيد تكشف عن حالتها الصحية

أكدت وسائل إعلام أن صحة الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، حاليا مستقرة وأنها موجودة في المستشفى وتتلقى العلاج، بعد الأنباء عن تدهور خطير في حالتها وتوقف قلبها أثناء إجراء عملية لها.

ونشرت فجر السعيد عبر حسابها في ” إنستغرام” بيانا أكدت من خلاله أن ما تم تداوله أخبار غير صحيحة وأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى بالعناية في المستشفى.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي وإدخالها غرفة الإنعاش ووضعها الصحي غير مستقر، فضلا عن توقف بالقلب وإعادة تشغيله، نتيجة لإجرائها عملية جراحية.

المصدر: وكالات

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2019-07-26 2019-07-26
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