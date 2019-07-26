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فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

تحمل اسم " لاجئي لبنان"

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 4:01 مساءً
فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة / وكالات: بدأ فلسطينيون بالتوافد نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم ” لاجئي لبنان “.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، بدأت خلال وقت سابق يوليو/ تموز الجاري، تنفيذ خطة تقول إنها ستنظم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وأمس الخميس، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن قانون البلاد يعامل الفلسطينيين بشكل خاص، مقارنة مع العمالة الأجنبية في البلاد.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الاناضول

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