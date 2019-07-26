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مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة للسعودية عبر معبر رفح

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 4:07 مساءً
مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة للسعودية عبر معبر رفح

غزة/ وكالات : غادر الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة، الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري، لأداء فريضة الحج.

وقالت المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) في غزة، إن 796 حاجا غادروا القطاع، عبر معبر رفح لأداء فريضة الحج.

ويتوجه الحجاج من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي، في العاصمة المصرية، القاهرة، ومنه إلى السعودية.

وأمس الخميس، أوضحت الوزارة أن العمل عبر معبر رفح البري، سيخصص للحجاج لمدة 4 أيام، بدءا من الخميس، وحتى الأحد المُقبل.

وبيّنت أن المعبر سيعود لاستئناف العمل للمسافرين العاديين بدءا من الاثنين القادم.

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