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“أونروا”: نيل فلسطينيي لبنان إجازات عمل لا يؤثر في وضعهم كـ”لاجئين”

كل الوطن1آخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 4:19 مساءً
“أونروا”: نيل فلسطينيي لبنان إجازات عمل لا يؤثر في وضعهم كـ”لاجئين”

بيروت / وكالات: قال المدير الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان كلاوديو كوردوني، إن “حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقا على وضعهم بصفتهم لاجئين، في ما يتعلق بالتقديمات التي تمنحهم إياها أونروا”.

كلام كوردوني جاء خلال لقائه، الجمعة، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في مبنى الوزارة بالعاصمة بيروت، برفقة مسؤولة العلاقات الخارجية في المنظمة ماري شبلي.

وقال بيان لوزارة العمل حصلت الأناضول على نسخة منه، “إن البحث تناول خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين”.

من جهته، أعرب أبو سليمان، عن استعداده لتقديم كل التسهيلات للفلسطينيين تحت سقف القانون.

وتمنى على الدول المانحة “تعزيز دعم أونروا، كي تستطيع مواصلة خدمة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من الصعوبات التي يواجهها”.

وشدد على أن “المسألة مسؤولية إنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل”، وفق المصدر نفسه.

والخميس، أعلن الوزير اللبناني أن قانون البلاد يعامل الفلسطينيين بشكل خاص، مقارنة بباقي العمالة الأجنبية.

والأسبوع الماضي، قال أبو سليمان، إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

الاناضول

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