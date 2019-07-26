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دار الإفتاء المصرية: تحديد موعد عيد الأضحى غير صحيح

كل الوطنآخر تحديث : الجمعة 26 يوليو 2019 - 8:44 مساءً
دار الإفتاء المصرية: تحديد موعد عيد الأضحى غير صحيح

نفت دار الإفتاء المصرية إعلانها موعد عيد الأضحى لهذا العام، مشيرة إلى أن ما نشر حول تحديد موعد العيد غير صحيح.

وأصدر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر “فيسبوك”، منشورا جاء فيه: “تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى.. انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات الفيسبوك أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه إلى أن هذا الأمر غير صحيح تماما ولم نعلن شيئا”.

وكان مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد أعلن عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيا، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية تكشف أن وقفة عرفات ستوافق يوم 10 أغسطس المقبل.

المصدر: الوطن

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2019-07-26 2019-07-26
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