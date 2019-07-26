مبعوث بوتين للشرق الأوسط يجتمع مع سفراء السعودية والإمارات واليمن

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اجتماعا مع سفراء السعودية، رائد قرملي، والإمارات، معضد حارب الخييلي، واليمن، أحمد سالم الوحيشي.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن بوغدانوف، الذي يتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية، استقبل السفراء الـ 3 بطلب منهم، مشيرة إلى أن المحادثات تناولت “تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع العسكرية السياسية والإنسانية، التي تتشكل في الجمهورية اليمنية”.

وأضاف البيان أن أطراف الاجتماع أكدت “ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اليمنية في السويد في ديسمبر 2018، إضافة إلى تطبيق القرارين 2451 و2452 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

المصدر: RT